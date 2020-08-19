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Лига наций

Дюков: матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей

Ближайший матч национальная команда проведет 3 сентября со сборной Сербии в Москве
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Матчи национальной футбольной сборной России в Лиге наций пройдут при пустых трибунах. Об этом журналистам сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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"До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший - 3 сентября с командой Сербии в Москве. К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне", - сказал Дюков.

Российская сборная в рамках турнира примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда в гостях встретится со сборной Венгрии, игра на своем поле с этим соперником пройдет 14 октября. Домашний матч со сборной Турции россияне проведут 11 октября, встреча в гостях состоится 15 ноября.

Финальная часть турнира, согласно первоначальному календарю, должна завершиться 8 июня 2021 года.

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