Дюков: матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей

"До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший - 3 сентября с командой Сербии в Москве. К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне", - сказал Дюков.

Российская сборная в рамках турнира примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда в гостях встретится со сборной Венгрии, игра на своем поле с этим соперником пройдет 14 октября. Домашний матч со сборной Турции россияне проведут 11 октября, встреча в гостях состоится 15 ноября.

Финальная часть турнира, согласно первоначальному календарю, должна завершиться 8 июня 2021 года.