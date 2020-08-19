В ФК "Уфа" довольны ничейным результатом матча РПЛ со "Спартаком"

В среду "Уфа" сыграла дома вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. После трех туров РПЛ уфимцы набрали четыре очка и занимают восьмое место в турнирной таблице.

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов остался доволен ничейным результатом со "Спартаком" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

"Результатом матча довольны, - сказал Мурзагулов. - "Cпартак", который в предыдущей игре сыграл очень активно, сейчас на хорошем ходу".

В июле из "Уфы" в "Спартак" перешел генеральный директор Шамиль Газизов. В связи с этим в СМИ стали появляться предположения, что в играх между этими командами не будет спортивной составляющей и красно-белые одержат над уфимцами две победы.

"Я хотел бы спросить всех диванных аналитиков о гарантированных шести очках для "Cпартака". Нет ли у них сейчас желания прокомментировать результат матча или, может, извиниться перед нашей командой? Надеюсь, у них хватит мужества для этого" - подчеркнул Мурзагулов.

В следующем туре "Уфа" дома сыграет с "Ростовом" 23 августа.