Гендиректор "Спартака" убежден, что команда должна была обыграть "Уфу" в матче РПЛ

Матч между "Уфой" и "Спартаком", который прошел на стадионе "Нефтяник" в среду, завершился со счетом 1:1. На гол защитника хозяев Павла Аликина (2-я минута) гости ответили точным ударом нападающего Эсекьеля Понсе (18). На 12-й минуте форвард красно-белых Джордан Ларссон не реализовал пенальти, который отразил вратарь уфимцев Александр Беленов.

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Спартак" должны были на выезде обыграть "Уфу" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Были хорошие моменты, но не хватило еще одного забитого гола. А так была хорошая игра. Моменты были, но чуть-чуть не хватило", - сказал Газизов.

Игра в столице Башкортостана стала для Газизова первой после ухода из "Уфы", где он восемь лет проработал на посту генерального директора, в "Спартак". "Перед матчем были непростые эмоции, и когда игра шла. "Уфа" для меня - родная команда, город родной. Все было непросто, но "Спартак" должен был побеждать", - отметил гендиректор красно-белых.

Во втором тайме в одном из эпизодов вратарь "Уфы", признанный лучшим игроком матча, отразил удар с близкого расстояния в противоход. "Какие мысли были в этот момент? Подумал, что Беленов - красавец! Он хорошо сыграл, а футболистам ["Спартака"] надо завершать такие моменты", - резюмировал собеседник агентства.

"Спартак" в трех матчах чемпионата России набрал пять очков, команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В четвертом туре РПЛ красно-белые дома сыграют с "Локомотивом". Встреча состоится 23 августа, начало игры - 19:00 мск.