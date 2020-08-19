Газизов: Кокорин может дебютировать за "Спартак" в матче с "Локомотивом"

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был петербургский "Зенит", последние полгода он провел в аренде в "Сочи". Нападающий не принимал участие в первых трех турах РПЛ против "Сочи" (2:2), "Ахмата" (2:0) и "Уфы" (1:1) из-за мышечной травмы.

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новичок футбольного клуба "Спартак" нападающий Александр Кокорин может провести первый официальный матч за красно-белых в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команде предстоит сыграть с "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

"Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с "Локомотивом", - сказал Газизов. - Он находится в хорошей фазе. Давайте не будем оценивать шансы на его выход на поле в процентах. Это здоровье, здесь проценты не играют роли - это больше вопрос к медицинскому штабу".

"Он может выйти. Александр хотел выйти и раньше, но мы решили не рисковать", - отметил гендиректор "Спартака".

Во встрече с "Уфой", которая состоялась 19 августа, мог состояться дебют еще одного новичка красно-белых - 19-летнего полузащитника из Узбекистана Остона Урунова, предыдущим клубом которого была команда из столицы Башкортостана. "Он был в заявке, значит, возможность [его выхода на поле в матче с "Локомотивом"] есть. Все остальные вопросы решает тренерский штаб", - добавил Газизов.

"Спартак" в трех матчах чемпионата России набрал пять очков, команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Встреча четвертого тура РПЛ между красно-белыми и "Локомотивом" состоится 23 августа на "Открытие-Арене". Начало игры запланировано на 19:00 мск.