Рой Джонс потребовал компенсацию за перенос боя с Тайсоном

"Бой Роя Джонса - младшего против Тайсона состоится, оба бойца готовятся и с нетерпением ждут этого события, - сказал Барна. - Рой и наша команда были на сто процентов готовы сразиться с "Железным Майком" 12 сентября, но команда Тайсона решила перенести мероприятие на 28 ноября, заявив, что ноябрь - лучшее время для мероприятий по системе PPV (платный просмотр - прим. ТАСС), и они уверены, что к тому времени все страны будут иметь права транслировать событие по телевидению. Так что можно с уверенностью сказать, что это было чисто деловое решение, бизнес есть бизнес. Рой хочет попросить компенсацию от организаторов в связи с тем, что у него было серьезное деловое предложение из России на ноябрь, но он не сможет выехать из США в ноябре из-за риска, связанного с коронавирусом, который страховая компания не допускает".

"На данный момент адвокаты с обеих сторон работают над взаимным соглашением о компенсации Рою Джонсу - младшему, поскольку все участники знают, что его вины нет в переносе мероприятия на конец ноября. Весь мир ждет этого события, и мы его сделаем", - добавил собеседник агентства.

Бой Джонс - Тайсон должен был состояться 12 сентября, но был перенесен на ноябрь в связи с желанием организаторов увеличить прибыль на платных трансляциях.