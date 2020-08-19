Карлсен и Накамура выявят победителя шахматного онлайн-турнира в последнем матче финала

ТАСС, 19 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру в шестом матче финальной серии гранд-финала организованного Карлсеном шахматного тура.

Норвежец одержал победу в двух партиях, еще две завершились вничью. Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Седьмой матч состоится в четверг.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд гранд-финала составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.