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Шахматные турниры

Карлсен и Накамура выявят победителя шахматного онлайн-турнира в последнем матче финала

Призовой фонд турнира составляет $300 тыс.

ТАСС, 19 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру в шестом матче финальной серии гранд-финала организованного Карлсеном шахматного тура.

Норвежец одержал победу в двух партиях, еще две завершились вничью. Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Седьмой матч состоится в четверг.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Финал проходит с 14 по 20 августа. Призовой фонд гранд-финала составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
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