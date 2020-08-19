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Футбол в России

"Динамо" обыграло "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичное "Динамо" дома обыграло "Ростов" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Максимилиан Филипп (42-я минута, с пенальти) и Николай Комличенко (45). Дебютные матчи в РПЛ провели полузащитник "Динамо" Никола Моро и его коллега по амплуа из "Ростова" Константин Ковалев.

"Динамо" не проигрывает третий матч подряд в чемпионате (две победы, одна ничья). Клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав семь очков. "Ростов" располагается на десятой строчке, имея в активе три очка.

В четвертом туре столичная команда 22 августа на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", подопечные Валерия Карпина днем позднее в гостях встретятся с "Уфой".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо32104-07
2Локомотив32104-17
3Краснодар32015-16
4Зенит22004-06
5ЦСКА22004-16
6Спартак31205-35
7Сочи31206-55
8Ахмат31113-34
9Уфа31114-64
10Ростов31021-43
11Тамбов31022-33
12Урал30212-42
13Арсенал30122-51
14Рубин30123-61
15Химки30121-41
16Ротор30121-51
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