"Динамо" обыграло "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичное "Динамо" дома обыграло "Ростов" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Максимилиан Филипп (42-я минута, с пенальти) и Николай Комличенко (45). Дебютные матчи в РПЛ провели полузащитник "Динамо" Никола Моро и его коллега по амплуа из "Ростова" Константин Ковалев.
"Динамо" не проигрывает третий матч подряд в чемпионате (две победы, одна ничья). Клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав семь очков. "Ростов" располагается на десятой строчке, имея в активе три очка.
В четвертом туре столичная команда 22 августа на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", подопечные Валерия Карпина днем позднее в гостях встретятся с "Уфой".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|3
|2
|1
|0
|4-0
|7
|2
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|3
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|4
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|6
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|7
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|10
|Ростов
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|11
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|12
|Урал
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|13
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|14
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|15
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|16
|Ротор
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1