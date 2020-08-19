"Динамо" обыграло "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичное "Динамо" дома обыграло "Ростов" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Максимилиан Филипп (42-я минута, с пенальти) и Николай Комличенко (45). Дебютные матчи в РПЛ провели полузащитник "Динамо" Никола Моро и его коллега по амплуа из "Ростова" Константин Ковалев.

"Динамо" не проигрывает третий матч подряд в чемпионате (две победы, одна ничья). Клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав семь очков. "Ростов" располагается на десятой строчке, имея в активе три очка.

В четвертом туре столичная команда 22 августа на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", подопечные Валерия Карпина днем позднее в гостях встретятся с "Уфой".