"Тампа" вышла в четвертьфинал плей-офф НХЛ

ТАСС, 19 августа. "Тампа" в овертайме обыграла "Коламбус" со счетом 5:4 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победную шайбу забросил Брэйден Пойнт (66-я минута). В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Джонсон (6), Блэйк Коулман (7), Кевин Шаттенкирк (53) и Энтони Чирелли (59), у проигравших отличились Ник Фолиньо (12), Кевин Стенлунд (30), Александр Веннберг (40) и Оливер Бьоркстранд (50).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал три голевых паса в матче, в розыгрышах Кубка Стэнли россиянин провел 73-й матч и набрал 70 очков (31 гол + 39 передач). Российский защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами в эпизодах с голами Веннберга и Бьоркстранда, он был признан третьей звездой матча. Россиянин провел 12-ю игру в плей-офф НХЛ, в его активе три (1+2) очка.