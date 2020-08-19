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НХЛ

"Тампа" вышла в четвертьфинал плей-офф НХЛ

Клуб выиграл серию первого раунда у "Коламбуса" со счетом 4-1, Никита Кучеров отдал три голевых паса в пятом матче серии
Хоккеисты "Тампы" AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Хоккеисты "Тампы"
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 19 августа. "Тампа" в овертайме обыграла "Коламбус" со счетом 5:4 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победную шайбу забросил Брэйден Пойнт (66-я минута). В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Джонсон (6), Блэйк Коулман (7), Кевин Шаттенкирк (53) и Энтони Чирелли (59), у проигравших отличились Ник Фолиньо (12), Кевин Стенлунд (30), Александр Веннберг (40) и Оливер Бьоркстранд (50).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал три голевых паса в матче, в розыгрышах Кубка Стэнли россиянин провел 73-й матч и набрал 70 очков (31 гол + 39 передач). Российский защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами в эпизодах с голами Веннберга и Бьоркстранда, он был признан третьей звездой матча. Россиянин провел 12-ю игру в плей-офф НХЛ, в его активе три (1+2) очка.

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 37 бросков из 41, защитник "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Тампы", команда вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли. Ранее в четвертьфинал пробился "Вегас". Соперник "Тампы" на следующей стадии плей-офф станет известен позднее.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, команды Восточной конференции - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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