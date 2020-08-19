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Футбол в России

Семак: "Зенит" контролировал игру в матче с ЦСКА

Петербургский клуб победил со счетом 2:1
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" контролировал игру в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Матч "Зенит" - ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

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"Игра мне понравилась. Поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой. Все хорошо двигались, мы контролировали игру, поэтому замены не требовались, а те, что мы провели, носили скорее тактический характер", - сказал Семак.

"Дуглас Сантос - универсальный игрок, в тренировочном процессе мы посмотрели несколько вариантов и остановились на его кандидатуре [на место центрального защитника]. Для него не было большой сложности сыграть в центре обороны. [Себастьян] Дриусси был ярок и провел прекрасный матч. Я противник лимита на легионеров и не считаю, что он помогает развиваться нашему футболу", - добавил специалист.

В четвертом туре подопечные Сергея Семака 22 августа примут "Тамбов".

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Российский футболРоссияСемак, Сергей Богданович
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