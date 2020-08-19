Гендиректор ФК "Зенит" считает, что матч с "Тамбовом" будет не легче, чем игра с ЦСКА

"Зенит" в среду в Санкт-Петербурге обыграл ЦСКА со счетом 2:1. В составе хозяев поля оба гола забил иранский нападающий Сердар Азмун. У проигравших единственный мяч на счету хорватского полузащитника Николы Влашича. В четвертом туре "Зенит" 22 августа дома сыграет с "Тамбовом".

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова" для футболистов "Зенита" будет не проще, чем победная игра с ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Игра очень интересная, обе команды показали хороший футбол, - сказал Медведев. - В таких матчах особенно приятно побеждать. ЦСКА - опасный соперник, у него интересные форварды, которые могут забить. Влашич забил красивый гол в своем стиле".

Предыдущий матч между "Зенитом" и ЦСКА, состоявшийся в июне в Москве, завершился победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. "Не бывает двух одинаковых матчей, - отметил гендиректор "Зенита", отвечая на вопрос о том, удивил ли его соперник, сыгравший лучше, чем два месяца назад. - Сейчас начался новый чемпионат, новая борьба. Против "Зенита" все играют с особым настроем, поэтому простых матчей не будет. Следующий матч с "Тамбовом" будет ничем не легче, чем игра с ЦСКА".

"Азмун забил голы в своем стиле, у него есть талант наносить разящие удары. Очень рад за него. Первый гол был очень красивым, а в случае со вторым голом была очень красивая комбинация", - добавил собеседник агентства.

Также Медведев высказался по поводу того, как команда справилась без отбывавшего дисквалификацию Ярослава Ракицкого. "Нам пришлось сделать перестройку, поэтому мы играли практически без замен до самого конца (первую замену тренерский штаб "Зенита" провел на 88-й минуте - прим. ТАСС). Очень рад, что Юрий Жирков провел почти весь матч и сыграл очень хорошо. Думаю, не надо никого выделять, все ребята молодцы", - резюмировал Медведев.