Сборная России сыграет в 2020 году. УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам видеоконференции с представителями всех членов организации подтвердил намерение провести Лигу наций в предстоящем сезоне, однако встречи турнира пройдут без зрителей. Ранее УЕФА обсуждал идею не проводить турнир в условиях пандемии. Это означает, что сборная России сможет сыграть в официальном матче в 2020 году. Свою последнюю на данный момент игру сборная России провела 19 ноября прошлого года, в заключительной встрече отборочного турнира чемпионата Европы команда Черчесова на выезде разгромила сборную Сан-Марино со счетом 5:0. В конце марта российские футболисты должны были провести два гостевых товарищеских матча со шведами и молдаванами, однако они были отменены из-за пандемии коронавируса. Эти встречи планируется провести осенью.

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В середине марта УЕФА принял решение перенести и главный турнир 2020 года - чемпионат Европы. Из-за этого значительно поменялся весь календарь международных матчей. Стыковые матчи, по итогам которых определятся последние четыре участника чемпионата Европы, пройдут 8 октября и 12 ноября. Изначально они были запланированы на март. Матчи европейского отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Катаре, которые были запланированы на июнь 2021 года, будут сыграны в другие даты из-за переноса чемпионата Европы. Таким образом, в случае отмены Лиги наций болельщики могли не увидеть официальных матчей сборной России и других участников чемпионата Европы на протяжении целого календарного года. Сам чемпионат Европы был перенесен на год, он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах континента, как и планировалось. Игры примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Финляндии, Бельгии и Дании. Бельгийцев и финнов россияне примут в Санкт-Петербурге, а с датчанами встретятся в Копенгагене. Генеральный директор оргкомитета российской части первенства Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что бюджет на подготовку к матчам чемпионата Европы в Санкт-Петербурге останется прежним и составит 3,5 млрд рублей. "Путем оптимизации мы остаемся в том бюджете, который уже был утвержден изначально. Никаких существенных изменений, кроме перераспределения уже имеющихся средств, наш финансовый план не претерпел. Смысл в том, что никто ничего не добавляет - средства перераспределяются", - сказал Сорокин.

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Первые матчи Лиги наций пройдут без зрителей Несмотря на то что часть национальных футбольных чемпионатов возобновилась после паузы играми со зрителями, УЕФА посчитал, что допускать болельщиков на матчи национальных команд в сентябре еще рано. Как заявили в организации, чтобы изучить влияние присутствия зрителей на выполнение медицинского протокола, должен состояться тестовый матч. При этом матч за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, который состоится 24 сентября в Будапеште, было предложено провести со зрителями. Это позволяет надеяться, что четыре заключительные встречи группового турнира Лиги наций пройдут в присутствии болельщиков. "Считаю, что это абсолютно правильное решение. В одной стране можно договориться проводить матчи со зрителями в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. В таких международных соревнованиях, где участвуют более 50 ассоциаций, правила должны быть едины. Если бы не было единого правила, в некоторых странах могли бы разрешить играть со зрителями, а в некоторых нет - это поставило бы в неравное положение все сборные", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

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