ЧФР и "Лудогорец" вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 20 августа. Румынский ЧФР на выезде обыграл "Флориану" из Мальты со счетом 2:0 в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап.
В другом матче болгарский "Лудогорец" в гостях оказался сильнее черногорского клуба "Будучность" (3:1).
Игра первого раунда между фарерским "Клаксвиком" и словацким "Слованом" была перенесена на 21 августа из-за обнаружения коронавируса в составе "Слована".
Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды, в отличие от прошлых лет, будут состоять из одного матча.
Проигравшие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В следующем раунде Лиги чемпионов выступят 26 команд, из этого числа в отдельную группу будут выделены 20 чемпионов своих стран. Пары станут известны после игр, которые пройдут 19 августа. Матчи второго раунда состоятся 25-26 августа.
В раунде плей-офф, который является заключительным в квалификации, в борьбу за попадание в групповой этап вступит российский "Краснодар", занявший третье место в чемпионате России.
Результаты других матчей первого раунда
- "Арарат-Армения" - "Омония" (Кипр) - 0:1;
- "Мольде" (Норвегия) - КуПС (Финляндия) - 5:0;
- "Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва) - 1:1, 2:4 по пен.;
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Тирана" (Албания) - 0:2;
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Рига" (Латвия) - 2:0;
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция) - 2:0;
- "Целье" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0;
- "Коннас-Ки Номадс" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 0:2;
- "Шериф" (Молдавия) - "Фола" (Люксембург) - 2:0.