ЧФР и "Лудогорец" вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 20 августа. Румынский ЧФР на выезде обыграл "Флориану" из Мальты со счетом 2:0 в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап.

В другом матче болгарский "Лудогорец" в гостях оказался сильнее черногорского клуба "Будучность" (3:1).

Игра первого раунда между фарерским "Клаксвиком" и словацким "Слованом" была перенесена на 21 августа из-за обнаружения коронавируса в составе "Слована".

Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды, в отличие от прошлых лет, будут состоять из одного матча.

Проигравшие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В следующем раунде Лиги чемпионов выступят 26 команд, из этого числа в отдельную группу будут выделены 20 чемпионов своих стран. Пары станут известны после игр, которые пройдут 19 августа. Матчи второго раунда состоятся 25-26 августа.

В раунде плей-офф, который является заключительным в квалификации, в борьбу за попадание в групповой этап вступит российский "Краснодар", занявший третье место в чемпионате России.

Результаты других матчей первого раунда