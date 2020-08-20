Российская федерация баскетбола выберет президента организации

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения на конференции будут приниматься путем проведения заочного голосования. Каждая аккредитованная региональная федерация баскетбола будет иметь два голоса, иные организации, входящие в РФБ, - по одному.

Кириленко, большую часть карьеры проведший в Национальной баскетбольной ассоциации, приводивший сборную России к победе на чемпионате Европы и бронзовым медалям Олимпийских игр, возглавляет РФБ с 2015 года. На президентском посту он сменил Юлию Аникееву. Кириленко родился в Ижевске - столице Удмуртской Республики, и именно Федерация баскетбола Удмуртии выдвинула действующего главу на новый срок.

"Я не иду конкурировать с кем-то. И не хочу ввязываться в полемику ни с одним кандидатом, - сказал Кириленко ТАСС. - Красноярская федерация выдвинула кандидатуру Сандлера, и я должен уважать этот выбор. У меня есть стремление максимально помочь нашему баскетболу, и это то, что я хотел бы видеть у других".

Сандлер не снимется в последний момент

38-летнего Сандлера на пост президента РФБ выдвинула Федерация баскетбола Красноярского края. Позже в СМИ появились сообщения о том, что он может снять свою кандидатуру в пользу действующего главы организации. "Это абсурд, я буду участвовать. И сейчас, и в тех выборах, которые пройдут через год после Олимпиады в Токио. Пока есть мнение и возможность, всегда буду участвовать в процессах, формирующих общественную позицию", - заявил Сандлер ТАСС.