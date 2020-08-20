Российская федерация баскетбола выберет президента организации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Выборная конференция Российской федерации баскетбола (РФБ) пройдет 20 августа. Главный пункт в повестке - выборы президента организации, в исполнительный комитет и контрольно-ревизионную комиссию организации.
На президентский пост претендует действующий руководитель РФБ Андрей Кириленко, а также баскетбольный функционер и тренер Эдуард Сандлер.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения на конференции будут приниматься путем проведения заочного голосования. Каждая аккредитованная региональная федерация баскетбола будет иметь два голоса, иные организации, входящие в РФБ, - по одному.
Кириленко, большую часть карьеры проведший в Национальной баскетбольной ассоциации, приводивший сборную России к победе на чемпионате Европы и бронзовым медалям Олимпийских игр, возглавляет РФБ с 2015 года. На президентском посту он сменил Юлию Аникееву. Кириленко родился в Ижевске - столице Удмуртской Республики, и именно Федерация баскетбола Удмуртии выдвинула действующего главу на новый срок.
"Я не иду конкурировать с кем-то. И не хочу ввязываться в полемику ни с одним кандидатом, - сказал Кириленко ТАСС. - Красноярская федерация выдвинула кандидатуру Сандлера, и я должен уважать этот выбор. У меня есть стремление максимально помочь нашему баскетболу, и это то, что я хотел бы видеть у других".
Сандлер не снимется в последний момент
38-летнего Сандлера на пост президента РФБ выдвинула Федерация баскетбола Красноярского края. Позже в СМИ появились сообщения о том, что он может снять свою кандидатуру в пользу действующего главы организации. "Это абсурд, я буду участвовать. И сейчас, и в тех выборах, которые пройдут через год после Олимпиады в Токио. Пока есть мнение и возможность, всегда буду участвовать в процессах, формирующих общественную позицию", - заявил Сандлер ТАСС.
В течение шести последних сезонов Сандлер возглавлял три клуба мужской Суперлиги (второго по силе российского дивизиона) - "Спартак-Приморье", "Восток-65" и "ПСК Сахалин", став с последним победителем турнира в сезоне-2015/16. Два из этих клубов были созданы по его инициативе - "Восток-65" и "ПСК Сахалин".
В преддверии выборов Сандлер был более многословен, чем действующий глава РФБ. Так, он считает, что Россия теряет позиции на международной арене. "Боятся только наших клубов, таких как ЦСКА, а наши сборные, тренеры, судьи потеряли класс. У нас только клубы Евролиги на высоком уровне, но там все тренеры и игроки - иностранцы, и мы с этого ничего не имеем", - подчеркнул Сандлер.
При этом кандидат готов сотрудничать с Кириленко. "Я - внутри России, Андрей - на международной арене. У Андрея за пять лет такие мысли не появились, он замыкает имиджевую ситуацию на себе, при этом слишком много делегирует, проводя значительную часть времени за рубежом. Поэтому мои слова - лишь теория, а реальность другая, чтобы реализовать теорию и изменить парадигму, я хочу зайти на эту площадку и реализовать такой подход. Что получится - покажет время", - заключил собеседник ТАСС.