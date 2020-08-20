"Бостон" обыграл "Каролину" и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Крейчи (36-я минута) и Патрис Бержерон (40), у проигравших отличился Хейден Флёри (10).

ТАСС, 20 августа. "Бостон" победил "Каролину" со счетом 2:1 в матче перового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Бостон" выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников пропустил матч из-за повреждения, полученного в третьей игре серии.

Следующий соперник "Бостона" определится позднее. Ранее в четвертьфинал вышли "Вегас" и "Тампа".

"Бостон" является шестикратным победителем Кубка Стэнли. На счету "Каролины" одна победа (2005/06). В прошлом сезоне клубы играли в финале Восточной конференции, "Бостон" выиграл - 4-0.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.