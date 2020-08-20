Флик: "Бавария" постарается улучшить игру в обороне к финалу Лиги чемпионов

ТАСС, 20 августа. Германский футбольный клуб "Бавария" постарается еще лучше организовать игру в защите к финалу Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил главный тренер немецкого клуба Ханс-Дитер Флик, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Бавария" в полуфинале разгромила французский "Лион" со счетом 3:0. Финал турнира пройдет 23 августа.

"У ПСЖ отличная команда. Она заслуженно пробилась в полуфинал, а затем и в финал. Нам стоит проанализировать ряд деталей, но и без того знаем, что в их составе есть очень быстрые игроки. Постараемся получше организовать свою игру в обороне, а наша главная сила - это умение обложить соперника мощным прессингом", - сказал Флик.

"Бавария" является пятикратным победителем Лиги чемпионов.