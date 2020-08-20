Чемпион уходит в отрыв. "Зенит" обыграл ЦСКА и вышел на чистое первое место в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в центральном матче тура переиграл ЦСКА со счетом 2:1, одержал третью победу на старте сезона-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

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В первых двух турах армейцы также сумели набрать максимально возможные 6 очков. Интриги и без того принципиальному соперничеству двух самых титулованных российских клубов XXI века добавлял тот факт, что в концовке прошлого сезона менее двух месяцев назад "Зенит" разгромил ЦСКА в Москве со счетом 4:0. Матч на "Газпром-арене" стал самым посещаемым в России после коронавирусной паузы - на встрече присутствовали 28 602 зрителя, в числе которых были 150 врачей инфекционных больниц с семьями по приглашению оргкомитета российской части чемпионата Европы в рамках проекта "Спасибо врачам". Перед игрой на фанатском секторе "Зенита" был вывешен большой баннер с изображением пирата в обнимку с двумя девушками, а за его спиной - две карты сокровищ, ведущие к трофеям за победы в чемпионате России и национальном кубке. До того, как команды появились на поле, на "Газпром-арене" были выставлены три кубка, завоеванные клубом из Санкт-Петербурга в течение 33 дней в середине лета. Помимо побед в чемпионате и Кубке России, "Зенит" стал обладателем Суперкубка, переиграв "Локомотив" (2:1).

Перед началом встречи под вопросом было участие лидеров команд Артема Дзюбы и Николы Влашича, но они вышли на поле с первых минут и еще до перерыва сотворили два гола. Сначала Дзюба в своем стиле выиграл верховую борьбу в штрафной ЦСКА и скинул мяч под удар Сердару Азмуну, который поразил ворота Игоря Акинфеева. Спустя несколько минут Влашич великолепным дальним ударом застал врасплох вратаря "Зенита" Михаила Кержакова. Главным героем встречи стал все тот же Азмун, который на 69-й минуте после передачи Вячеслава Караваева забил победный мяч. "Игра очень интересная, обе команды показали хороший футбол, - сказал ТАСС после матча гендиректор "Зенита" Александр Медведев. - В таких матчах особенно приятно побеждать. ЦСКА - опасный соперник, у него интересные форварды, которые могут забить. Влашич забил красивый гол в своем стиле". "Зенит" смог безболезненно заменить основного центрального защитника команды Ярослава Ракицкого, пропускавшего матч из-за дисквалификации. На его позиции сыграл крайний защитник Дуглас Сантос, а место на левой бровке занял опытный Юрий Жирков. "Дуглас Сантос - универсальный игрок, в тренировочном процессе мы посмотрели несколько вариантов и остановились на его кандидатуре", - отметил главный тренер петербуржцев Сергей Семак. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения сказал, что его команда смотрелась хорошо 60-70 минут. "Дальше мы необоснованно избавлялись от мяча в начале атаки, - добавил он. - "Зенит" - опытная команда, они подобрали много мячей и держали нас под давлением. Если бы мы чуть смелее были в начале атаки, наша игра выглядела бы лучше, но структурно смотрелись неплохо. Мы проводим изменения, будем приближаться к тому, чтобы не только обыгрывать "Зенит", но и быть выше него в таблице, все для этого делаем".

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"Уфа" вновь дала бой "Спартаку" Матч в Уфе начался с гола в ворота "Спартака" на второй минуте - отличился защитник домашней команды Павел Аликин. Красно-белые могли сравнять счет уже через 10 минут, но шведский нападающий Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти, его удар отразил вратарь уфимцев Александр Беленов, спустя несколько минут гости все же восстановили равенство усилиями аргентинского форварда Эсекьеля Понсе. После этого москвичи создали еще несколько хороших моментов у ворот "Уфы", но так и не смогли вырвать волевую победу. В столице Башкортостана мог состояться дебют полузащитника Остона Урунова, который летом перешел из "Уфы" в "Спартак", но 19-летний игрок хоть и попал в заявку, на поле так и не появился. Другой новичок красно-белых, нападающий Александр Кокорин, из-за травмы пропустил третью игру чемпионата, его дебют может состояться 23 августа во встрече четвертого тура РПЛ против "Локомотива".

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Прошедшая игра подтвердила, что "Уфа" является неудобным соперником для "Спартака". В 13 встречах против уфимцев красно-белые одержали четыре победы, четырежды поделили очки с соперниками и потерпели пять поражений. Дополнительный подтекст игре добавлял тот факт, что с июля в московском клубе генеральным директором является Шамиль Газизов, который до этого восемь лет работал на аналогичной должности в "Уфе". На фоне его перехода в "Спартак" в СМИ стали появляться предположения о том, что игры между командами будут проходить без спортивной составляющей и красно-белым гарантированы две победы. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по этому поводу на послематчевой пресс-конференции: "Для журналистов скажу одну фразу. Все говорили, что у "Спартака" уже есть шесть очков от "Уфы". Хочу посмотреть, где эти шесть очков, осталась одна игра со "Спартаком", уже шесть не получится. У нас все получилось в атаке, счет 1:1, все недовольны, только "Уфа" довольна". Председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов после игры выразил надежду на то, что люди, говорившие, что "Спартак" в играх с его командой получит шесть очков, извинятся. "Я хотел бы спросить всех диванных аналитиков о гарантированных шести очках для "Cпартака". Нет ли у них сейчас желания прокомментировать результат матча или, может, извиниться перед нашей командой? Надеюсь, у них хватит мужества для этого", - сказал он ТАСС. Ассистент главного тренера "Спартака" Андреас Хинкель, который руководил командой в отсутствие переболевшего ангиной Доменико Тедеско, сказал, что у него нет претензий к команде. "Обидно, что пропустили на первых минутах, команда быстро вернула контроль над игрой и забила гол, во втором тайме контролировали игру, были подходы к воротам, в конце матча было несколько хороших моментов для гола, нам немного не повезло, - посетовал он. - Заработали одно очко на выезде, можем с чистой совестью ехать домой и готовиться к матчу, по игре претензий к футболистам нет". Газизов в разговоре с корреспондентом ТАСС признал, что перед матчем и во время игры с бывшей командой испытывал непростые эмоции. "Уфа" для меня родная команда, город родной. Все было непросто, но "Спартак" должен был побеждать", - отметил собеседник агентства.

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"Локомотив" ушел от поражения в Екатеринбурге Вице-чемпион России приехал в Екатеринбург, имея в активе победы над "Рубином" и "Краснодаром", тогда как "Урал" начал сезон неудачно, проиграв "Динамо" и сыграв вничью с "Рубином". Гости владели инициативой, но долгое время не могли пробить вратаря Илью Помазуна, который был арендован у ЦСКА и проводил первый матч за новую команду. До перерыва отличный момент имел нападающий "Локомотива" Федор Смолов - с пары метров не попал в пустой угол.

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После перерыва железнодорожники продолжили создавать опасные моменты у ворот "Урала", но единственный во втором тайме удар в створ их ворот обернулся голом Андрея Егорычева. "Локомотив" сумел свести матч к ничьей благодаря мячу Смолова в самом конце игры. Нападающий отличился впервые после возвращения в Россию из полугодовой аренды в испанской "Сельте". Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев после игры сказал, что его команде для победы не хватило концентрации. "План в принципе удался: создали момент и реализовали его, очень организованно играли в обороне. К сожалению, не дотерпели, не хватило немного концентрации. Понятно, что игра проходила под диктовку "Локомотива", они больше и мячом владели, и моменты создавали, но на сегодняшний день такой расклад у нас", - признал специалист. Сербский наставник "Локомотива" Марко Николич, в свою очередь, сказал что игрокам его команды в матче с "Уралом" не доставало энергии. "Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы, - отметил он. - Семь очков после трех матчей - это неплохо. Следующий матч - дерби со "Спартаком".

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В еще одном матче третьего тура вернувшийся в премьер-лигу после 16-летнего отсутствия волгоградский "Ротор" в Грозном потерпел поражение от местного "Ахмата". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, но их победа могла быть крупнее, если бы на 30-й минуте форвард Андрес Понсе сумел реализовать пенальти. Главным героем встречи стал полузащитник Одисе Роши, который отметился голами на 53-й и 61-й минутах, еще один мяч на счету нападающего Владимира Ильина (47-я минута). Единственный гол "Ротора" в этой встрече забил полузащитник Сергей Серченков (58). Этот мяч стал для волгоградцев первым после возвращения команды в РПЛ. Когда на табло был установлен окончательный счет, красную карточку получил защитник гостей Седрик Гогуа. У "Динамо" ноль в графе "пропущенные мячи" В матче команд, которые осенью представят Россию в квалификации Лиги Европы, московское "Динамо" на своем поле переиграло "Ростов" со счетом 2:0. Бело-голубые сумели реабилитироваться за ничью в прошлом туре с новичком РПЛ "Ротором" (0:0), тот результат главный тренер динамовцев Кирилл Новиков назвал неудовлетворительным. Несмотря на это, он внес только одно изменение в стартовый состав - место Сильвестра Игбуна занял Максимилиан Филипп. В заявке "Ростова" не оказалось одного из лидеров полузащиты Ивелина Попова. "Ростов" владел серьезным преимуществом в первые 25 минут встречи, после чего игра выравнялась. Хозяева в концовке тайма сумели воспользоваться двумя шансами и предопределили исход игры. Главным героем матча стал нападающий бело-голубых Николай Комличенко. Сначала на 42-й минуте он заработал пенальти, который реализовал Филипп, а спустя три минуты забил сам после подачи углового в исполнении Себастьяна Шиманьского. Гости много владели мячом, но использовать свои моменты не сумели. Команда Валерия Карпина за матч нанесла только один удар в створ ворот, а сам тренер после игры отметил, что его команда неправильно вскрывала оборону соперника. "Динамо" же набрало семь очков в трех матчах и расположилось на втором месте в турнирной таблице. Бело-голубые остались единственной командой в РПЛ, не пропустившей ни одного мяча.

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В составе "Динамо" дебютировал хорватский полузащитник Никола Моро, вышедший на замену на 69-й минуте. "Дебют Моро успешный, очень тяжело входить в такие игры. "Ростов" - один из лидеров нашего футбола. Игры у нас через два дня на третий, посмотреть в тренировочном процессе не хватает времени, мы сразу бросаем игроков в бой, сам он оценивает свое состояние как нормальное, мы будем потихоньку вводить его в состав", - сказал Новиков. После игры Новиков сообщил, что "Динамо" ведет переговоры с еще одним-двумя потенциальными новичками. Главный тренер отметил, что в ближайшие дни ждать приобретений не стоит, но шанс усилиться перед стартом Лиги Европы есть. Матчи четвертого тура РПЛ пройдут 22-23 августа.