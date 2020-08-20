"Колорадо" повторно разгромил "Аризону" со счетом 7:1 и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (5-я и 19-я минуты), Самуэль Жирар (9), Натан Маккиннон (30, 31), Никита Задоров (39) и Джей Ти Комфер (56). У проигравших отличился Клейтон Келлер (47).

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Колорадо" со счетом 7:1 обыграл "Аризону" в матче перового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Маккиннон набрал четыре очка в игре. Задоров забросил первую шайбу в плей-офф. Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не сумел отметиться результативными действиями. Форвард клуба Владислав Наместников пропустил матч из-за повреждения.

Предыдущая игра серии также завершилась победой "Колорадо" со счетом 7:1. Следующий соперник команды определится позднее. Ранее в четвертьфинал пробились "Тампа", "Бостон" и "Вегас".

"Колорадо" дважды побеждал в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне команда проиграла в четвертьфинале "Сан-Хосе" со счетом 3-4 в серии.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.