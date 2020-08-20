"Бостон" увеличил преимущество в серии плей-офф НБА с "Филадельфией"

В составе победителей Джейсон Тейтум набрал 33 очка (реализовал 8 трехочковых), у Кембы Уокера и Джейлена Брауна - 22 и 20 очков соответственно. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, который к 34 очкам добавил 10 подборов. Тобайас Харрис также сделал дабл-дабл - 13 очков, 11 подборов.

"Бостон" повел в серии до четырех побед - 2-0. Третья игра состоится 22 августа (начало - 01:30 мск).

Ранее действующий чемпион "Торонто" второй раз обыграл "Бруклин" (104:99) и повел в серии - 2-0. "Юта" сравняла счет в противостоянии с "Денвером", второй матч серии завершился победой "Джаз" - 124:105.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.