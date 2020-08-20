"Монреаль" победил "Филадельфию" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Йоэль Армиа (3-я и 31-я минуты), Брендан Галлахер (32), Ник Сузуки (51) и Филлип Дано (60). У проигравших отличились Якуб Ворачек (23, 27) и Джоэль Фараби (51).

ТАСС, 20 августа. "Монреаль" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Во втором периоде за грубость до конца матча был удален 20-летний финский форвард "Монреаля" Йеспери Котканиеми, за время пятиминутного штрафа Ворачек забросил две шайбы.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 26 минут 47 секунд (больше всех в команде), записал в актив одну результативную передачу.

В концовке встречи хоккеисты команд устроили потасовку, по итогам которой 10-минутные дисциплинарные штрафы получили Ворачек и Шон Кутюрье в составе "Филадельфии" и Ши Уэбер у "Монреаля".

"Филадельфия" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 21 августа (начало - 23:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.