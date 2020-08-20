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НБА

"Клипперс" проиграли "Далласу" в матче плей-офф НБА, несмотря на 35 очков Леонарда

Игрок "Далласа" Лука Дончич обновил рекорд НБА по количеству очков в двух дебютных встречах плей-офф в карьере
Кавай Леонард AP Photo/Ashley Landis
Описание
Кавай Леонард
© AP Photo/Ashley Landis

ТАСС, 20 августа. "Даллас" победил "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 127:114 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком встречи стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, двукратный MVP финалов НБА сделал дабл-дабл - 35 очков и 10 подборов. Форвард "Лос-Анджелеса" Пол Джордж набрал 14 очков и сделал 10 подборов. У "Далласа" 28 очков в активе Луки Дончича, 23 очка при 7 подборах набрал Кристапс Порзингис. Дончич в двух первых матчах плей-офф в карьере набрал 70 очков, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара, который в своих двух дебютных встречах записал в актив 69 очков.

Счет в серии до четырех побед - 1-1. Третья игра состоится 22 августа (начало - 04:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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