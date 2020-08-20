"Ванкувер" вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Сент-Луисом"

ТАСС, 20 августа. "Ванкувер" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Мотт (14-я, 39-я минуты), Джей Ти Миллер (32) и Джейк Виртанен (37), у проигравших отличились Брэйден Шенн (16), Райан О'Райлли (20) и Зак Сэнфорд (26).

Во вторник было объявлено, что российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не сыграет в оставшихся матчах плей-офф из-за необходимости обследования плеча, после операции на котором он восстанавливался девять месяцев. Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев, пропустивший шесть игр после возобновления сезона из-за рождения ребенка, вернулся в состав, но результативными действиями в матче с "Ванкувером" не отметился.