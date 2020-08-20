Очередное заседание комиссии по восстановлению ВФЛА состоится 20 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Очередное заседание комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) состоится 20 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

Дата проведения очередного заседания комиссии по восстановлению ВФЛА пока не определена

Изначально заседание комиссии было назначено на 14 августа, но затем его перенесли на более поздний срок.

"Ближайшее заседание комиссии запланировано на 20 августа", - сказал Конокотин.

На заседании члены комиссии планируется обсудить обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности, которую необходимо отправить в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) до 31 августа. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными.

На прошлой неделе все члены комиссии направили свои замечания и комментарии к проекту документа. В настоящий момент комиссия работает над проработкой предоставленных материалов для сведения их в единый проект плана.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.