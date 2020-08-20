{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Коронавирус обнаружен у трети основного состава ХК "Автомобилист"

Ранее стало известно, что тест главного тренера клуба Билла Питерса дал положительный результат на коронавирус
Хоккеисты "Автомобилиста" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Автомобилиста"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Коронавирус выявлен у трети основного состава екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему
На фоне пандемии. КХЛ представила календарь сезона-2020/21

Отмечается, что официально положительными тесты могут считаться после подтверждения Роспотребнодзора. Все зараженные изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба.

В среду стало известно, что тест главного тренера "Автомобилиста" Билла Питерса дал положительный результат на коронавирус. Ранее новосибирская "Сибирь" сообщила, что 11 представителей клуба заражены коронавирусом.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.

Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса в нескольких командах
Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд
Читать полностью