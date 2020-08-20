Коронавирус обнаружен у трети основного состава ХК "Автомобилист"

ТАСС, 20 августа. Коронавирус выявлен у трети основного состава екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что официально положительными тесты могут считаться после подтверждения Роспотребнодзора. Все зараженные изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба.

В среду стало известно, что тест главного тренера "Автомобилиста" Билла Питерса дал положительный результат на коронавирус. Ранее новосибирская "Сибирь" сообщила, что 11 представителей клуба заражены коронавирусом.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.