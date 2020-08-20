СМИ: "Барселона" уведомила футболиста Суареса о необходимости покинуть клуб

ТАСС, 20 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен завершить сотрудничество с нападающим Луисом Суаресом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал El Chiringuito.

Контракт 33-летнего игрока с клубом заканчивается летом 2021 года. По информации источника, клуб уже сообщил уругвайцу о необходимости покинуть команду. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. "Барселона" стала второй в чемпионате Испании и вылетела в четвертьфиналах Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Также он выступал за уругвайский "Насиональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 111 матчей, забив 58 мячей, с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.