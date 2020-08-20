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Кризис в российской легкой атлетике

ВФЛА планирует отправить дорожную карту в World Athletics на следующей неделе

Ближайшее заседание комиссии по восстановлению состоится 20 августа
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) планирует на следующей неделе отправить в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) окончательный вариант дорожной карты восстановления. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

Ближайшее заседание комиссии по восстановлению состоится 20 августа.

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"20 августа, я думаю, будет рассмотрен предпоследний вариант обновленной дорожной карты, - сказал Конокотин. - Сегодня на заседании должны прозвучать заключительные предложения. После того как все они будут учтены, я думаю, мы на следующей неделе соберемся опять, обсудим окончательный вариант и отправим его в World Athletics".

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.

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Кризис в российской легкой атлетике
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