Биатлонисты сборной России пропустят летний чемпионат страны в Демине

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Биатлонисты, проходящие централизованную подготовку к сезону в составе сборной России, пропустят первую часть летнего чемпионата страны, который пройдет на следующей неделе в спортивном комплексе "Демино" в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе мужской и женской сборных.

Чемпионат России по летнему биатлону разделен на две части: первая пройдет в Демине с 28 по 30 августа, вторая, основная, - с 18 по 27 сентября в Тюмени. Деминский этап мог пройти еще в июле, поскольку должен был стать отборочным к летнему чемпионату мира в немецком Рупольдинге. Поскольку международный турнир в связи с пандемией коронавируса был отменен, сроки проведения соревнований были скорректированы. В Демине пройдут две гонки - суперспринт и масс-старт.

Мужская сборная в это время будет находиться на тренировочных сборах, женская - завершит работу в Сочи за пару дней до старта соревнований.

Ведущие биатлонисты России готовятся к выступлению в основной части летнего чемпионата страны в Тюмени.