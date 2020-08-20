Заседание министров спорта стран БРИКС пройдет 25 августа в онлайн-формате

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заседание министров спорта стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) состоится 25 августа, встреча пройдет в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

"Встреча министров спорта стран БРИКС пройдет 25 августа. Мероприятие пройдет в онлайн-формате", - рассказали в пресс-службе.

Спортивные игры стран БРИКС были запланированы на период с 20 по 28 июня в Челябинске. Из-за пандемии коронавируса соревнования были сначала перенесены на 12-20 сентября, а впоследствии отменены. Игры должны были стать масштабным мероприятием с участием 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей.