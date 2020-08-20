Выборы главы Европейского союза настольного тенниса пройдут 16 сентября в онлайн-режиме

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Выборы президента Европейского союза настольного тенниса (ETTU) из-за пандемии коронавируса состоятся 16 сентября в онлайн-режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ETTU Милица Николич.

Первоначально планировалось, что выборный конгресс Европейского союза настольного тенниса пройдет 16 сентября в Варшаве во время чемпионата Европы. 11 августа ETTU сообщил, что турнир из-за пандемии будет перенесен на более поздний срок, а вопрос проведения 16 сентября выборного конгресса организации будет решен позднее.

"Выборный конгресс Европейского союза настольного тенниса состоится 16 сентября. Он пройдет в онлайн-режиме", - сказала Николич.

В начале августа ETTU сообщил, что помощник президента РФ Игорь Левитин, возглавляющий попечительский совет Федерации настольного тенниса России (ФНТР), стал единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса.

Левитин, который является заместителем председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и первым вице-президентом Олимпийского комитета России, в майском письме, которое было размещено на сайте Международной федерации настольного тенниса, отметил, что будет баллотироваться только в том случае, если его программа получит поддержку со стороны федераций - членов ETTU.

В настоящий момент главой Европейского союза настольного тенниса является Роналд Крамер из Нидерландов.