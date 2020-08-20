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ФИФА продлит отстранение главы Федерации футбола Гаити на 90 дней

Чиновник обвиняется в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной страны

ТАСС, 20 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила дополнительное отстранение на 90 дней на президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта от любой деятельности, связанной с данным видом спорта. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Жан-Барт был временно отстранен в конце мая на 90 дней в связи с открытием расследования против него. Срок второго отстранения будет отсчитываться по истечении прежнего. Аналогичные санкции будут наложены на технического директора организации Вильнера Эттьена и куратора женской сборной Нилу Джозеф.

По информации газеты The Guardian, чиновник обвиняется в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной страны.

Жан-Барт возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года. В 2016 году он был выбран на пятый срок.

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