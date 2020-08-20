Гендиректор "Зенита" заявил, что Кузяев рассматривает несколько предложений из Европы

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Находящийся в статусе свободного агента бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры из Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Кузяев выступал за "Зенит" с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. Ранее Медведев сообщил ТАСС, что в России игрок намерен выступать только за клуб из Санкт-Петербурга. При этом футболист хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов. Ранее планировалось, что сине-бело-голубые вернутся к переговорам с 27-летним полузащитником после 18 августа.

"Насколько я знаю, у Далера есть ряд предложений из Европы, - сказал Медведев. - Он мечтает играть в Европе. Я лично желаю, чтобы он нашел вариант, который его устроит. Пока ворота "Зенита" для него не закрыты".

"Не буду делать вероятностные оценки, - отметил гендиректор "Зенита", отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что Кузяев не станет подписывать новый контракт с сине-бело-голубыми. - Он наш доморощенный игрок, к нему особое отношение. Не буду говорить, чтобы я делал на его месте, но у человека должна быть мечта".

До перехода в клуб из Санкт-Петербурга полузащитник выступал за "Карелию", "Нефтехимик" и "Терек" (нынешнее название "Ахмат"). За три года выступлений за "Зенит" Кузяев стал двукратным чемпионом России, а также помог команде выиграть Кубок России. В составе сине-бело-голубых он провел 94 матча, в которых забил 12 мячей и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2017/18 он был включен в список 33 лучших футболистов страны.