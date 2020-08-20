{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Кириленко заявил, что РФБ продолжит систематическую работу по решению проблем организации

В четверг Кириленко был переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российская федерация баскетбола (РФБ) продолжит вести систематическую работу по решению проблем организации. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

В четверг Кириленко был переизбран на пост президента РФБ. Он возглавляет организацию с 2015 года.

На эту тему
Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

"Благодарю регионы за поддержку. Очень важно, что большинство верит в путь, который мы избрали четыре года назад, - заявил Кириленко. - Очевидно, что остается куча проблем и сиюминутного решения нет. Нужна целенаправленная, систематическая работа, над каждым направлением".

Кириленко отметил, что к РФБ стали проявлять интерес крупные инвесторы. "Работы много, много планов. Наконец начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Года три назад за нами тянулся шлейф скандалов, но теперь я рад, что этого нет и к нам приходят люди с контрактами", - сказал он.

"Очевидно, что проблем много, но мы двигаемся системно. У нас не появится россыпь атлетов вдруг, которые будут выигрывать Олимпийские игры. Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе, но мы работаем, шаг за шагом", - заключил Кириленко.

Теги
РоссияКириленко, Андрей Геннадьевич
Летние олимпийские виды спорта
Выборы президента Ассоциации гольфа России пройдут 15 сентября
Действующим президентом АГР является Виктор Христенко
Читать полностью