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Сборные по баскетболу

Кущенко: новый период работы Кириленко в РФБ будет направлен на подготовку резерва

В четверг Кириленко был переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Следующий период работы Андрея Кириленко во главе Российской федерации баскетбола (РФБ) будет направлен на качественную подготовку резерва и массовый спорт. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В четверг Кириленко был переизбран на пост президента РФБ. Он возглавляет организацию с 2015 года.

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"Поздравляю Андрея, он сделал отличную работу по вычистке проблем в федерации, ушло много времени, чтобы вернуть имиджевую составляющую, - сказал Кущенко. - Андрей, безусловно, улучшил ситуацию в международных отношениях. Следующий же период его работы будет направлен на выстраивание качественной подготовки резерва, на массовый спорт".

"Отношения с Единой лигой ВТБ выстроены конструктивные и рабочие. Коммуникация абсолютная, и мы продолжим в том же направлении. Но главное - подготовка резерва. Месседжи по поводу того, что Единая лига ВТБ дает мало времени молодым, - это все от лукавого", - добавил Кущенко.

Теги
РоссияКириленко, Андрей Геннадьевич
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