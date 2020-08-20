"Ротор" арендовал футболиста "Локомотива" Кверквелию

ТАСС, 20 августа. Грузинский защитник Соломон Кверквелия перешел на правах аренды из московского "Локомотива" в "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона.

До перехода в "Локомотив" в 2017 году Кверквелия выступал за казанский "Рубин" и нижнекамский "Нефтехимик". В составе железнодорожников он провел три сезона и выиграл чемпионат России, дважды кубок и один раз суперкубок страны. В составе сборной Грузии на его счету 36 матчей.

Также волгоградский клуб подписал арендное соглашение на сезон с 19-летним нападающим "Рубина" Зурико Давиташвили и 23-летним форвардом "Ростова" Александром Саплиновым.

После трех туров "Ротор" с одним очком замыкает турнирную таблицу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре волгоградцы 22 августа примут "Сочи".