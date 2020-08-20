Матчи предстоящего тура чемпионата Белоруссии по футболу пройдут без зрителей

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Матчи предстоящего тура белорусского чемпионата по футболу высшей, первой и второй лиг пройдут без зрителей "в связи со сложившейся обстановкой". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Белорусской федерации футбола.

"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) информирует, что в связи со сложившейся обстановкой Бюро исполнительного комитета АБФФ 20.08.2020 приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей, <...>, первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе", - говорится в сообщении.

Стадионы не закрывались для болельщиков даже весной во время вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Матчи 22-го тура высшей лиги чемпионата Белоруссии пройдут 21-23 августа. Только в высшей лиге состоится восемь матчей в различных городах страны, в том числе в Минске, Гродно, Бресте. 13 августа Белорусская федерация футбола перенесла на неопределенный срок несколько матчей чемпионата и кубка страны, которые должны были состояться 14-17 августа, включая поединок 21-го тура между минским "Динамо" и клубом "Смолевичи".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.