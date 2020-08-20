Итальянец Орсато рассудит финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией"

ТАСС, 20 августа. Бригада арбитров во главе с итальянцем Даниэле Орсато рассудит финальный матч Лиги чемпионов по футболу между французским ПСЖ и германской "Баварией". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

44-летний Орсато впервые назначен на решающий матч турнира под эгидой УЕФА. В текущем сезоне Лиги чемпионов он отработал на восьми встречах.

В финале ему будут помогать итальянцы Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным арбитром назначен Овидиу Хацеган из Румынии. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати, его ассистент - Марко Гуида.

Финал пройдет 23 августа в Лиссабоне, начало - 22:00 мск.