Карасев рассудит матч четвертого тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив"

ТАСС, 20 августа. Бригада Сергея Карасева назначена на матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 23 августа, начало - 19:00 мск. Помогать арбитру будут Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе, резервным судьей выступит Анатолий Жабченко, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и Александр Богданов.

22 августа состоятся шесть матчей четвертого тура. "Урал" (Екатеринбург) и "Краснодар" рассудит Евгений Турбин; "Химки" и "Ахмат" (Грозный) - Кукуян; "Арсенал" (Тула) и "Динамо" (Москва) - Владимир Москалев; "Ротор" (Волгоград) и "Сочи" - Сергей Иванов, ЦСКА и "Рубин" (Казань) - Кирилл Левников.

Также в субботу санкт-петербургский "Зенит" примет "Тамбов", главным арбитром матча назначен Игорь Панин, встреча пройдет без VAR.

Помимо московского дерби, 23 августа пройдет еще одна встреча, в которой "Уфа" на своем поле сыграет с "Ростовом". Главным арбитром матча выступит Михаил Вилков.