Состоялось очередное заседание комиссии по восстановлению ВФЛА в World Athletics

Изначально заседание комиссии было назначено на 14 августа, но затем его перенесли на более поздний срок. В заседании приняли участие генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая, советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева и член комиссии спортсменов ВФЛА Мария Аглицкая.

ТАСС, 20 августа. Очередное заседание комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) состоялось в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Члены комиссии обсудили проект плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. Все члены комиссии озвучили свои предложения и замечания, которые будут внесены в итоговый документ", - говорится в сообщении.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.