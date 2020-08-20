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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Медведева заявила, что программа "Мемуары гейши" сильно повлияла на ее личность

Спортсменка также заявила, что после завершения карьеры обязательно выпустит свои мемуары
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что произвольная программа "Мемуары гейши" олицетворяет как ее спортивный, так и личностный рост. Комментарий спортсменки приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Я стараюсь не кататься и не воплощать ту идею, которая мне не нравится. Я всегда выбираю музыку, которая вызывает у меня мурашки, - подчеркнула Медведева. - Безусловно, это "Мемуары гейши", потому что это первая программа, в которую я настолько вложила себя - для меня эта программа очень много значит не только в спортивном плане, но и в личном. Она олицетворяет мой личностный рост".

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Медведева поделилась впечатлениями от программ других фигуристов в прошлом сезоне. "Больше всего мне запомнилась произвольная программа [Габриэлы] Пападакис и [Гийома] Сизерона (французский танцевальный дуэт - прим. ТАСС) - минимализм, но с огромным смыслом, что добивало до глубины души, - призналась российская фигуристка. - И короткая программа Марайи Белл - веселая, заводная, никто обычно не берет такие популярные песни (американка выступала под песню Бритни Спирс "Medley" - прим. ТАСС). Это получилось нетипично, и она очень здорово смотрелась в данной программе".

Российская фигуристка заявила, что после завершения карьеры обязательно выпустит свои мемуары. "Планирую, что после завершения будет книга о всей моей спортивной карьере: от и до как моя карьера на льду, так и вне льда. Пока что это только у меня в голове, пока не придумала, как ее назвать", - заключила спортсменка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаЗимние олимпийские виды спорта
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