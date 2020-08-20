Фигуристка Медведева заявила, что программа "Мемуары гейши" сильно повлияла на ее личность

"Я стараюсь не кататься и не воплощать ту идею, которая мне не нравится. Я всегда выбираю музыку, которая вызывает у меня мурашки, - подчеркнула Медведева. - Безусловно, это "Мемуары гейши", потому что это первая программа, в которую я настолько вложила себя - для меня эта программа очень много значит не только в спортивном плане, но и в личном. Она олицетворяет мой личностный рост".

Медведева поделилась впечатлениями от программ других фигуристов в прошлом сезоне. "Больше всего мне запомнилась произвольная программа [Габриэлы] Пападакис и [Гийома] Сизерона (французский танцевальный дуэт - прим. ТАСС) - минимализм, но с огромным смыслом, что добивало до глубины души, - призналась российская фигуристка. - И короткая программа Марайи Белл - веселая, заводная, никто обычно не берет такие популярные песни (американка выступала под песню Бритни Спирс "Medley" - прим. ТАСС). Это получилось нетипично, и она очень здорово смотрелась в данной программе".

Российская фигуристка заявила, что после завершения карьеры обязательно выпустит свои мемуары. "Планирую, что после завершения будет книга о всей моей спортивной карьере: от и до как моя карьера на льду, так и вне льда. Пока что это только у меня в голове, пока не придумала, как ее назвать", - заключила спортсменка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.