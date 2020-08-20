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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Медведева заявила, что была бы не прочь полететь в космос

Спортсменка также рассказала, что не стала бы прыгать ни с тарзанки, ни с парашютом

ТАСС, 20 августа. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о желании полететь в космос. Комментарий спортсменки приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

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"Я бы не стала прыгать ни с тарзанки, ни с парашютом. Возможно, отправилась бы в космос, потому что я понимаю, что от меня ничего не зависит, так как шаттлом управляет большое количество людей, профессионалов. Спрыгнуть с высоты не хотела бы, так как боюсь высоту и стараюсь обходить все, что может навредить моему здоровью. Я только в 20 лет научилась кататься на велосипеде - в детстве много моих друзей ломали руки, ноги", - заявила Медведева.

"Я очень много рисую, но я рисую только на планшете, в электронном виде. Это, безусловно, легче, но я бы хотела научиться рисовать именно на холсте, красками", - добавила она.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаЗимние олимпийские виды спорта
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