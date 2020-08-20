"Торино" объявил о положительных результатах тестов на коронавирус у двух футболистов

ТАСС, 20 августа. Тесты на коронавирус двух игроков итальянского футбольного клуба "Торино" показали положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Туринцы перед началом подготовки к сезону-2020/21 провели тестирование всех футболистов на предмет заражения коронавирусом. У двоих игроков результат тестов оказался положительным, о чем клуб немедленно проинформировал соответствующие органы. Имена инфицированных не сообщаются. Отмечается, что у футболистов нет симптомов заболевания, они находятся в изоляции.

В качестве меры предосторожности ведутся дальнейшие обследования трех других игроков первой команды, которые в последние дни были в тесном контакте с изолированными спортсменами. Эти трое тоже в настоящее время не входят в состав общей группы.

В минувшем сезоне "Торино" занял 16 место в чемпионате Италии. Предстоящий чемпионат стартует 19 сентября. Завершение сезона запланировано на 23 мая 2021 года.