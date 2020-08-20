Этапы Кубка мира по горнолыжному спорту в США и Канаде отменены из-за коронавируса

ТАСС, 20 августа. Этапы Кубка мира по горнолыжному спорту в США и Канаде не войдут в календарь сезона-2020/21 из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Такое решение было принято после обсуждения вопроса со спортивными федерациями двух стран и организаторами турнира.

В мужской части соревнований отменены соревнования по скоростным дисциплинам в канадском Лейк-Луизе (25-29 ноября) и по техническим - в американском Бивер-Крике (1-6 декабря). У женщин не состоится гигантский слалом и слалом в американском Киллингтоне (28-29 ноября) и соревнования в скоростных дисциплинах в Лейк-Луизе (1-6 декабря). Отмечается, что в сезоне-2021/22 соревнования вернутся в США и Канаду.

Измененный календарь должен быть утвержден советом FIS, который пройдет с 30 сентября по 2 октября.