"Ростов-Дон" в десятый раз стал победителем женского Кубка России по гандболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 29:26 обыграл ЦСКА в финале Кубка России. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя ростовской команды Анна Вяхирева, отличившаяся 14 раз. У ЦСКА больше всех мячей забила Елена Михайличенко (10). Самым ценным игроком "Финала четырех" признана Михайличенко. В полуфинале против "Астраханочки" (30:23) она забросила восемь мячей.

В матче за третье место "Астраханочка" переиграла краснодарскую "Кубань" со счетом 22:19.

"Ростов-Дон" стал победителем Кубка России в десятый раз в истории и в шестой подряд. Также на счету команды две серебряные медали. Второе место по количеству побед в турнире занимает звенигородская "Звезда" - четыре. "Ростов-Дон" является действующим чемпионом России.

Для ЦСКА этот розыгрыш Кубка России стал первым в истории, клуб был основан в 2019 году, в чемпионате страны он занял третье место.