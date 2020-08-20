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Генсек FIBA: победа Кириленко на выборах президента РФБ не стала сюрпризом

Выборы главы РФБ прошли в четверг
Генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) не удивлена победе Андрея Кириленко на выборах президента Российской федерации баскетбола (РФБ) и надеется на дальнейшее сотрудничество. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис.

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Выборы главы РФБ прошли в четверг. В связи с эпидемиологической ситуацией решения на конференции принимались путем проведения заочного голосования. По итогам выборов Кириленко переизбран на новый четырехлетний срок.

"Мы хотим поздравить Андрея Кириленко с его перевыбором на пост главы президента РФБ - это не сюрприз для нас, что в России доверяют Андрею и решили продлить полномочия его и его команды на новый срок, - сказал Загклис. - Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с ним как в центральном бюро FIBA, так и в комиссии баскетбола 3х3. Надеемся на развитие как российского, так и международного баскетбола".

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