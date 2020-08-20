СМИ: футболист ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в "Челси"

ТАСС, 20 августа. Бразильский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва может продолжить карьеру в английском "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

Лондонский клуб, по информации источника, готов предложить 35-летнему бразильцу двухлетний контракт. После финала Лиги чемпионов, в котором 23 августа ПСЖ сыграет против мюнхенской "Баварии", Силва станет свободным агентом.

Силва выступает за ПСЖ с 2012 года, став вместе с командой семикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем кубка и суперкубка страны, шесть раз он побеждал в Кубке французской лиги. Также Силва играл за "Милан", с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, и бразильский "Флуминенсе", став обладателем Кубка Бразилии.

В составе сборной Бразилии защитник провел 89 матчей, забив 7 голов. Силва является победителем Кубка Америки (2019) и Кубка конфедераций (2013), в его активе также серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.