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Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев: финал Кубка России был приурочен к годовщине победы гандболисток на Олимпиаде

В четверг "Ростов-Дон" завоевал Кубок России, обыграв в решающем матче ЦСКА
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Финал Кубка России по гандболу среди женских команд был приурочен к четвертой годовщине победы сборной страны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В четверг 20 августа гандбольный клуб "Ростов-Дон" завоевал Кубок России, одолев в решающем матче со счетом 29:26 ЦСКА. В этот же день четыре года назад сборная России одержала победу на Олимпийских играх.

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"Все гадали, почему федерация выбрала такие даты проведения "Финала четырех", не совсем было понятно, почему титул было решено разыграть посреди недели. Открою маленький секрет: мы специально подгадали к этой дате, о которой, быть может, многие забыли. Хотелось повторить эмоции Рио, вспомнить ту великую победу".

"Матч получился валидольным, интрига была как на Олимпиаде: с "-4" в первом тайме "Ростов-Дон" в концовке встречи сумел уйти на "+4". Великое дело. Мне очень понравилось то, как развивались события на площадке. Поздравляю всех с таким финалом", - добавил глава федерации.

Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя ростовской команды олимпийская чемпионка Анна Вяхирева. "Если бы не великая Анна Вяхирева, которая является уникальным игроком, встреча была бы абсолютно равной и неизвестно, кто бы победил", - заметил он.

"Ростов-Дон" стал победителем Кубка России в десятый раз в истории и в шестой подряд. В матче за третье место "Астраханочка" переиграла краснодарскую "Кубань" со счетом 22:19.

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