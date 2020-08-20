Карлсен стал победителем гранд-финала шахматного онлайн-тура

ТАСС, 20 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру в седьмом матче финальной серии гранд-финала организованного Карлсеном шахматного тура.

Первые четыре партии матча завершились со счетом 2:2, в двух блицах шахматисты одержали по одной победе. Армагеддон завершился вничью. Карлсен играл в нем черными фигурами, поэтому общая победа досталась ему.

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. В полуфинале Карлсен победил китайца Дин Лижэня, Накамура - россиянина Даниила Дубова.

Призовой фонд гранд-финала составил $300 тыс., победитель получил $140 тыс. Суммарный призовой фонд тура, который состоял из четырех турниров и гранд-финала - $1 млн. Помимо гранд-финала, Карлсен победил в трех турнирах, в одном - успех праздновал Дубов.