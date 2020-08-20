РФС запретил московскому "Динамо" регистрировать новых игроков

ТАСС, 20 августа. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение запретить московскому "Динамо" регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Орган удовлетворил заявление футболиста Николая Обольского о взыскании долга с клуба в полном объеме. Палата обязала клуб выплатить компенсационные средства и проценты за задержку выплаты. В качестве обеспечительной меры на клуб был наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят с "Динамо" после выплаты задолженности.

"Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав после трех матчей семь очков.