Матч Лиги Европы между "Тре Пенне" и "Гиляни" перенесен на пятницу из-за коронавируса

ТАСС, 20 августа. Матч предварительного квалификационного раунда Лиги Европы между "Тре Пенне" из Сан-Марино и косовским "Гиляни" перенесен с 20 на 21 августа из-за положительного результата теста на коронавирус одного из футболистов команды гостей. Об этом сообщает пресс-служба "Тре Пенне".

О случае заражения в составе "Гиляни" стало известно в четверг утром. В течение дня было принято предварительное решение о переносе встречи на пятницу.

Игра должна начаться в 21:00 мск. В пятницу игроки, руководство и технический персонал косовского клуба будут вновь протестированы. Если тесты покажут отрицательный результат, "Гиляни" будет дано разрешение на участие в игре.