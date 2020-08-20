АК-47 осечки не дал. Кириленко переизбран на пост президента РФБ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Безоговорочной победой действующего президента закончились выборы главы Российской федерации баскетбола (РФБ), прошедшие в четверг. За Андрея Кириленко проголосовали 109 делегатов выборной конференции, за единственного конкурента - Эдуарда Сандлера - отдали голоса 16 делегатов. В связи с эпидемиологической ситуацией решения на конференции принимались путем проведения заочного голосования.
Кириленко 39 лет, он возглавляет РФБ с 2015 года. Во время профессиональной карьеры выступал за российские клубы "Спартак" (Санкт-Петербург) и ЦСКА, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за "Юту", "Миннесоту" и "Бруклин", при этом за океаном за российским игроком закрепилось прозвище АК-47. В составе ЦСКА становился многократным чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Выступая за сборную России, Кириленко стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером этого турнира в 2011 году.
Сразу после победы переизбранный президент РФБ рассказал ТАСС, что продолжит вести систематическую работу по решению проблем организации. "Благодарю регионы за поддержку. Очень важно, что большинство верит в путь, который мы избрали четыре года назад, - заявил Кириленко. - Очевидно, что остается куча проблем и сиюминутного решения нет. Нужна целенаправленная, систематическая работа, над каждым направлением".
Кириленко отметил, что к РФБ стали проявлять интерес крупные инвесторы. "Работы много, много планов. Наконец начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Года три назад за нами тянулся шлейф скандалов, но теперь я рад, что этого нет и к нам приходят люди с контрактами", - сказал он.
"Очевидно, что проблем много, но мы двигаемся системно. У нас не появится россыпь атлетов вдруг, которые будут выигрывать Олимпийские игры. Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе, но мы работаем, шаг за шагом", - заключил Кириленко.
Переизбрание Кириленко сюрпризом не стало
Генеральный секретарь Международной федерация баскетбола (FIBA) Андреас Загклис признался, что результаты выборов стали ожидаемыми: "Мы хотим поздравить Андрея Кириленко с его перевыбором на пост главы президента РФБ - это не сюрприз для нас, что в России доверяют Андрею и решили продлить полномочия его и его команды на новый срок, - сказал Загклис ТАСС. - Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с ним как в центральном бюро FIBA, так и в комиссии баскетбола 3х3. Надеемся на развитие как российского, так и международного баскетбола".
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с ТАСС выразил надежду, что Кириленко направит свои силы на качественную подготовку резерва и массовый спорт. "Поздравляю Андрея, он сделал отличную работу по вычистке проблем в федерации, ушло много времени, чтобы вернуть имиджевую составляющую, - сказал Кущенко. - Андрей, безусловно, улучшил ситуацию в международных отношениях. Следующий же период его работы будет направлен на выстраивание качественной подготовки резерва, на массовый спорт".
"Отношения с Единой лигой ВТБ выстроены конструктивные и рабочие. Коммуникация абсолютная, и мы продолжим в том же направлении. Но главное - подготовка резерва. Месседжи по поводу того, что Единая лига ВТБ дает мало времени молодым, - это все от лукавого", - добавил Кущенко.
Сандлер, несмотря на результаты выборов, не расстраивается и готов помогать РФБ. "Я полностью принимаю законную власть президента РФБ и исполкома, я не бунтарь и не сепаратист. Всю свою энергию я, как и прежде, буду направлять на развитие любимой игры, а захочет ли этим воспользоваться президент и члены исполкома - решать им, не мне. Я буду использовать все доступные и законные формы выражения как собственного мнения, так и мнения всех тех, кто оказал мне поддержку и выразил согласие с моими идеями и подходом, все будет направлено только на созидание, но ни о каком смирении в данном контексте речи не идет", - отметил Сандлер в разговоре с ТАСС.
"Если федерация в ноябре захочет, как было объявлено, ввести должность вице-президента по работе с регионами, я буду на нее претендовать - считаю, данная должность должна иметь публичный выборный характер. Нужно исключить договорной сценарий, при котором ее отдадут в обмен на лояльность. Благодарю всех, кто отдал за меня свой голос", - заключил Сандлер.
Помимо выборов президента, конференция РФБ утвердила и состав исполкома. По итогам голосования с участием 113 делегатов в исполком вошли 20 человек, включая Кириленко, генерального секретаря РФБ Наталью Галкину, генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин, президента ЦСКА Андрея Ватутина, главу "Локомотива-Кубани" Андрея Ведищева, бывшего генерального менеджера женской сборной России Светлану Абросимову, генерального директора женского клуба "Спарта энд К" Анну Архипову-фон Калманович и бывшего баскетболиста Виктора Хряпу.