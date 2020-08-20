АК-47 осечки не дал. Кириленко переизбран на пост президента РФБ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Безоговорочной победой действующего президента закончились выборы главы Российской федерации баскетбола (РФБ), прошедшие в четверг. За Андрея Кириленко проголосовали 109 делегатов выборной конференции, за единственного конкурента - Эдуарда Сандлера - отдали голоса 16 делегатов. В связи с эпидемиологической ситуацией решения на конференции принимались путем проведения заочного голосования. Кириленко 39 лет, он возглавляет РФБ с 2015 года. Во время профессиональной карьеры выступал за российские клубы "Спартак" (Санкт-Петербург) и ЦСКА, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за "Юту", "Миннесоту" и "Бруклин", при этом за океаном за российским игроком закрепилось прозвище АК-47. В составе ЦСКА становился многократным чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Выступая за сборную России, Кириленко стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером этого турнира в 2011 году.

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Сразу после победы переизбранный президент РФБ рассказал ТАСС, что продолжит вести систематическую работу по решению проблем организации. "Благодарю регионы за поддержку. Очень важно, что большинство верит в путь, который мы избрали четыре года назад, - заявил Кириленко. - Очевидно, что остается куча проблем и сиюминутного решения нет. Нужна целенаправленная, систематическая работа, над каждым направлением". Кириленко отметил, что к РФБ стали проявлять интерес крупные инвесторы. "Работы много, много планов. Наконец начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Года три назад за нами тянулся шлейф скандалов, но теперь я рад, что этого нет и к нам приходят люди с контрактами", - сказал он. "Очевидно, что проблем много, но мы двигаемся системно. У нас не появится россыпь атлетов вдруг, которые будут выигрывать Олимпийские игры. Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе, но мы работаем, шаг за шагом", - заключил Кириленко. Переизбрание Кириленко сюрпризом не стало Генеральный секретарь Международной федерация баскетбола (FIBA) Андреас Загклис признался, что результаты выборов стали ожидаемыми: "Мы хотим поздравить Андрея Кириленко с его перевыбором на пост главы президента РФБ - это не сюрприз для нас, что в России доверяют Андрею и решили продлить полномочия его и его команды на новый срок, - сказал Загклис ТАСС. - Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с ним как в центральном бюро FIBA, так и в комиссии баскетбола 3х3. Надеемся на развитие как российского, так и международного баскетбола".

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