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АК-47 осечки не дал. Кириленко переизбран на пост президента РФБ

За Кириленко проголосовали 109 делегатов выборной конференции, за Эдуарда Сандлера отдали голоса 16 человек
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Безоговорочной победой действующего президента закончились выборы главы Российской федерации баскетбола (РФБ), прошедшие в четверг. За Андрея Кириленко проголосовали 109 делегатов выборной конференции, за единственного конкурента - Эдуарда Сандлера - отдали голоса 16 делегатов. В связи с эпидемиологической ситуацией решения на конференции принимались путем проведения заочного голосования.

Кириленко 39 лет, он возглавляет РФБ с 2015 года. Во время профессиональной карьеры выступал за российские клубы "Спартак" (Санкт-Петербург) и ЦСКА, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за "Юту", "Миннесоту" и "Бруклин", при этом за океаном за российским игроком закрепилось прозвище АК-47. В составе ЦСКА становился многократным чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Выступая за сборную России, Кириленко стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером этого турнира в 2011 году.

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Сразу после победы переизбранный президент РФБ рассказал ТАСС, что продолжит вести систематическую работу по решению проблем организации. "Благодарю регионы за поддержку. Очень важно, что большинство верит в путь, который мы избрали четыре года назад, - заявил Кириленко. - Очевидно, что остается куча проблем и сиюминутного решения нет. Нужна целенаправленная, систематическая работа, над каждым направлением".

Кириленко отметил, что к РФБ стали проявлять интерес крупные инвесторы. "Работы много, много планов. Наконец начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Года три назад за нами тянулся шлейф скандалов, но теперь я рад, что этого нет и к нам приходят люди с контрактами", - сказал он.

"Очевидно, что проблем много, но мы двигаемся системно. У нас не появится россыпь атлетов вдруг, которые будут выигрывать Олимпийские игры. Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе, но мы работаем, шаг за шагом", - заключил Кириленко.

Переизбрание Кириленко сюрпризом не стало

Генеральный секретарь Международной федерация баскетбола (FIBA) Андреас Загклис признался, что результаты выборов стали ожидаемыми: "Мы хотим поздравить Андрея Кириленко с его перевыбором на пост главы президента РФБ - это не сюрприз для нас, что в России доверяют Андрею и решили продлить полномочия его и его команды на новый срок, - сказал Загклис ТАСС. - Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с ним как в центральном бюро FIBA, так и в комиссии баскетбола 3х3. Надеемся на развитие как российского, так и международного баскетбола".

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Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с ТАСС выразил надежду, что Кириленко направит свои силы на качественную подготовку резерва и массовый спорт. "Поздравляю Андрея, он сделал отличную работу по вычистке проблем в федерации, ушло много времени, чтобы вернуть имиджевую составляющую, - сказал Кущенко. - Андрей, безусловно, улучшил ситуацию в международных отношениях. Следующий же период его работы будет направлен на выстраивание качественной подготовки резерва, на массовый спорт".

"Отношения с Единой лигой ВТБ выстроены конструктивные и рабочие. Коммуникация абсолютная, и мы продолжим в том же направлении. Но главное - подготовка резерва. Месседжи по поводу того, что Единая лига ВТБ дает мало времени молодым, - это все от лукавого", - добавил Кущенко.

Сандлер, несмотря на результаты выборов, не расстраивается и готов помогать РФБ. "Я полностью принимаю законную власть президента РФБ и исполкома, я не бунтарь и не сепаратист. Всю свою энергию я, как и прежде, буду направлять на развитие любимой игры, а захочет ли этим воспользоваться президент и члены исполкома - решать им, не мне. Я буду использовать все доступные и законные формы выражения как собственного мнения, так и мнения всех тех, кто оказал мне поддержку и выразил согласие с моими идеями и подходом, все будет направлено только на созидание, но ни о каком смирении в данном контексте речи не идет", - отметил Сандлер в разговоре с ТАСС.

"Если федерация в ноябре захочет, как было объявлено, ввести должность вице-президента по работе с регионами, я буду на нее претендовать - считаю, данная должность должна иметь публичный выборный характер. Нужно исключить договорной сценарий, при котором ее отдадут в обмен на лояльность. Благодарю всех, кто отдал за меня свой голос", - заключил Сандлер.

Помимо выборов президента, конференция РФБ утвердила и состав исполкома. По итогам голосования с участием 113 делегатов в исполком вошли 20 человек, включая Кириленко, генерального секретаря РФБ Наталью Галкину, генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин, президента ЦСКА Андрея Ватутина, главу "Локомотива-Кубани" Андрея Ведищева, бывшего генерального менеджера женской сборной России Светлану Абросимову, генерального директора женского клуба "Спарта энд К" Анну Архипову-фон Калманович и бывшего баскетболиста Виктора Хряпу.

Теги
РоссияКириленко, Андрей Геннадьевич
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