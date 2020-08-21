Соревнования чемпионата России по водно-моторному спорту стартуют в пятницу

ТАСС, 21 августа. Соревновательная часть чемпионата России по водно-моторному спорту стартует в пятницу на Пироговском водохранилище. Спортсмены разыграют медали в классе аквабайк, а также мотосерфе и гидрофлайте.

Выступающие в классе аквабайк участники будут соревноваться в трех дисциплинах: фристайле, командных гонках и слаломе. Соревнования по гидрофлайту станут первым в мире национальным первенством в этой дисциплине, мотосерф также впервые будет представлен на чемпионате страны. Соревновательные заезды состоятся в пятницу и субботу.