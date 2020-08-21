Соревнования чемпионата России по водно-моторному спорту стартуют в пятницу

ТАСС, 21 августа. Соревновательная часть чемпионата России по водно-моторному спорту стартует в пятницу на Пироговском водохранилище. Спортсмены разыграют медали в классе аквабайк, а также мотосерфе и гидрофлайте.
Выступающие в классе аквабайк участники будут соревноваться в трех дисциплинах: фристайле, командных гонках и слаломе. Соревнования по гидрофлайту станут первым в мире национальным первенством в этой дисциплине, мотосерф также впервые будет представлен на чемпионате страны. Соревновательные заезды состоятся в пятницу и субботу.
"Последние годы новые дисциплины водно-моторного спорта в России переживают рост. У нас есть результаты на международной арене, в два раза выросло количество участников титульных соревнований, увеличиваются скорости, высота прыжков и разнообразие исполнения трюков, появились детские аквабайки, позволяющие заниматься детям с семилетнего возраста, - рассказал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов. - Также мы стремимся развивать наш спорт как активный отдых и туризм во всех регионах страны, как один из самых зрелищных на воде он часто задействован на праздниках и фестивалях в качестве показательной программы. В последние годы наши спортсмены принимали участие в Алых парусах в Петербурге, Днях города Москвы, Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Гидроавиасалоне в Геленджике и других крупных мероприятиях".
Чемпионат пройдет с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.